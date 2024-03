Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240318.2 Probsteierhagen/ Wisch: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Probsteierhagen/ Wisch (ots)

In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. kam es in Wisch zu einem Wohnungseinbruch, bei dem unter anderem ein PKW durch die unbekannten Täter entwendet worden ist. Am frühen Samstagmorgen kam es in Probsteierhagen ebenfalls zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl und zu einem Kelleraufbruch, bei dem die Täter mit dem zuvor entwendeten PKW aus Wisch flüchteten. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 Uhr und 04:30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Schönberger Straße in Wisch eingebrochen worden. Die 35 und 37 Jahre alten Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Tat in ihrem Haus, bemerkten den Einbruch jedoch erst am frühen Morgen. Bei dem Wohnungseinbruch ist unter anderem ein Fahrzeug entwendet worden, dass die Täter für eine weitere Tat nutzten.

Am Samstag gegen 2 Uhr morgens kam es in der Straße Schrevenborn in Probsteierhagen ebenfalls zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der 34-jährige Bewohner habe nach eigenen Angaben gegen 2 Uhr morgens zwei unbekannte männliche Personen in seinem Schlafzimmer bemerkt. Die Personen flüchteten zu Fuß in Richtung Laboe. Der Geschädigte verfolgte die beiden Flüchtigen. Eine Zeugin rief zeitgleich die Polizei.

Nachdem die Tatverdächtigen zunächst zu Fuß flüchteten, stiegen sie in einen schwarzen VW Tiguan mit Gummersbacher Kennzeichen, der von einer dritten Person gefahren wurde. Das Fahrzeug fuhr daraufhin in Richtung Bundesstraße. Sofort entsandte die Leitstelle mehrere Streifenwagen zur Fahndung nach dem PKW. Im Kieler Stadtgebiet sichteten Streifenwagenbesatzungen das flüchtende Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich vom Ostring durch diverse Straßen im Stadtteil Gaarden und endete in der Preetzer Straße in einem Hinterhof. Hier verließen die Tatverdächtigen das Fluchtfahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter in unbekannte Richtung.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter zuvor bereits versucht hatten, in ein anderes Einfamilienhaus in der Straße Schrevenborn einzubrechen. Zusätzlich stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einen aufgebrochenen Kellerverschlag fest.

Die Kriminalpolizeistelle Plön führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter 0431/160 3333 entgegen genommen.

Alina Kelbing

