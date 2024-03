Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240318.1 Schwentinental: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Schwentinental (ots)

In Schwentinental kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung an einer Kindertagesstätte. Die Polizeistation Schwentinental nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

In dem Zeitraum von Freitag 16 Uhr bis heute 07 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Kindergarten in der Straße Zum See in Schwentinental. Dabei ist ein Fenster offenbar durch Steinwürfe beschädigt worden. Ende Februar gab es bereits schon einmal solche Beschädigungen an der Kindertagesstätte. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Ermittlungen führt die Polizeistation Schwentinental. Die Polizeibeamten suchen nun Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation Schwentinental unter 04307/82360 entgegen.

Alina Kelbing

