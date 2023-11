Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231101.2 Kiel: Jugendliche nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 64-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Einer der Jugendlichen kam in eine Jugendeinrichtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der 14-jährige Tatverdächtige und sein 18 Jahre alter Begleiter gegen 03:45 Uhr an einer Bushaltestelle am Sophienblatt mit dem 64-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf sollen die Jugendlichen auf den Mann eingeschlagen und ihn dabei schwer verletzt haben.

Im Rahmen der Fahndung gelang der Polizei kurz darauf die Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Beide kamen ins Polizeigewahrsam. Der 14-Jährige wurde Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ keinen Untersuchungshaftbefehl. Er kam anschließend aufgrund richterlicher Anordnung in eine Jugendeinrichtung. Der 18-Jährige kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu den Hintergründen der Tat sowie dem Auslöser des Streits dauern die Ermittlungen an, so dass hierzu derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können. Etwaige Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell