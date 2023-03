POL-KI: 230329.2 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Brand in Kiosk

Preetz (ots) - Gestern Mittag kam es in Preetz zu einer Raubtat. Ein männlicher Täter schubste eine Spaziergängerin, entriss ihren Rucksack und flüchtete. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am 28.03.2023 gegen 11:50 Uhr befand sich eine 60-Jährige in Begleitung einer Bekannten auf dem Preetzer Friedhof. Sie ...

