POL-KI: 221028.3 Lütjenburg: Polizei nimmt Gruppe Sprayer fest

Kiel (ots) - Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Männer festgenommen, die unabhängig voneinander Autos in Gaarden aufgebrochen hatten. In beiden Fällen informierten die Geschädigten unverzüglich die Polizei, so dass die Fahndungsmaßnahmen zum Erfolg führten. Gegen 21 Uhr stellte ein 62-Jähriger bei der Rückkehr zu seinem in der Kaiserstraße geparkten Dacia fest, dass sich eine Person in ...

mehr