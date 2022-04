POL-KI: 220420.1 Preetz: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots) - In der Nacht zu Ostermontag bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Waldwinkel" einen Einbrecher in seinem Haus. Er versteckte sich vor ihm und benachrichtigte sofort die Polizei. Die eintreffenden Beamtinnen und Beamten nahmen den Einbrecher fest. Gegen 03:00 Uhr benachrichtigte ein Mann die Polizei über den Polizeiruf 110, dass er soeben eine unbekannte männliche Person in seinem ...

