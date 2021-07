Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der BAB 20 bei Bad Sülze (LK VR)

Grimmen (ots)

Am 03.07.2021, gegen 13.00 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees zu einem Auffahrunfall. Der 87-jährige deutsche Fahrer eines PKW Citroen übersah das Stauende im Bereich der A20-Brückenbaustelle und fuhr einem PKW Dacia nahezu ungebremst auf. Fahrer und 83-jährig Beifahrerin des Verursacherfahrzeuges sowie der 69-jährige Fahrer des geschädigten Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Klinken gebracht .An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR. Die BAB 20 Richtungsfahrbahn Stettin, war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Alle Unfallbeteiligten waren deutsche Staatsbürger.

