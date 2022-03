Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220307.1 Kiel: Untersuchungshaftbefehl nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Sonntagmorgen ist es zu einem Diebstahl aus einem Auto im Kieler Stadtteil Gaarden gekommen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers einen Mann und eine Frau. Der Mann führte rund 1,7 Kilogramm mutmaßliche Betäubungsmittel bei sich. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl, sodass der 32-jährige Mann in eine Justizvollzugsanstalt kam. Seine weibliche Begleitung steht in dem Verdacht, für den Diebstahl verantwortlich zu sein.

Gegen 08:30 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem weißen Fiat Punto in der Gaußstraße. In der Medusastraße kontrollierten Beamte des 4. Polizeireviers einen 32 Jahre alten Mann und eine 26 Jahre alte Frau, auf die die Personenbeschreibung eines Zeugen passte. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige bezüglich des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt. Sie kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten circa 1,7 Kilogramm einer weißen Substanz. Nach Angaben des 32-Jährigen soll es sich dabei um Amphetamin handeln. Zudem hatte er circa 1 Gramm vermeintliches Cannabis bei sich.

Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Groß Kummerfeld fanden Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Trappenkamp geringe Mengen an Substanzen, bei denen es sich ebenfalls um Betäubungsmittel handeln dürfte (Amphetamin und Kokain).

Eine Streifenwagenbesatzung brachte den 32-Jährigen ins Polizeigewahrsam.

Gestern Nachmittag erließ das Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er befindet sich zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Maike Saggau / Polizeidirektion Kiel

