Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211117.1 Plön: Verkehrskontrollen in Plön

Plön (ots)

Das Plöner Polizeirevier hat Dienstag mit Unterstützung weiterer Dienststellen eine größere Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 76 durchgeführt. Zuvor fanden auch mobile Kontrollen statt. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten über 130 Fahrzeuge.

Die mobilen Kontrollen fanden im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14 Uhr im gesamten Stadtgebiet statt. Im Anschluss kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten aus Plön, Preetz, Schwentinental, Schönberg, Lütjenburg und Kiel bis etwa 17 Uhr am Parkplatz Fegetasche an der Bundesstraße 76. Insgesamt hielten sie 133 Fahrerinnen und Fahrer an.

Bei 21 der Fahrzeuge stellten die Beamtinnen und Beamten leichte Mängel fest und stellten Kontrollberichte aus. In 15 Fällen waren die Mängel gravierender, so dass sie Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ein Polizeiarzt eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes entnahm. 16 Fahrerinnen und Fahrer leisteten einen freiwilligen Atemalkoholtest. Die Werte blieben jeweils im Rahmen des gesetzlich Erlaubten, so dass keine weiteren Maßnahmen folgten.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell