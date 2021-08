Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210827.3 Kiel: Polizei stoppt Fahrer mit über drei Promille

Kiel (ots)

Gestern Nachmittag haben Beamte des 3. Polizeireviers einen 40-Jährigen im Stadtgebiet kontrolliert, dessen Atemalkoholwert über drei Promille betrug. Er war zuvor auffällig über die Autobahn gefahren.

Gegen 14:00 Uhr meldete ein Zeuge den Mercedes Sprinter, weil dieser auffällig in Schlangenlinien und mit wechselnder Geschwindigkeit auf der Autobahn 215 kurz vor Kiel fahren würde. Ein weiterer Zeuge gab an, dass der Mercedes Sprinter ca. 20 Kilometer vor Kiel auf der Autobahn eine Baustellenbarke touchiert habe. Eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers erwartete das Fahrzeug an der Kreuzung A 215/Westring. Schließlich kontrollierten sie den Kastenwagen im Winterbeker Weg.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme zur genauen Bestimmung des Wertes angeordnet wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke ein.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell