POL-KI: 210826.3 Kiel: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Gestern Abend kam es zu einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Werftstraße. Ein Zeuge verfolgte den Täter und lotste die benachrichtigte Polizei zu ihm. Der Täter wurde festgenommen.

Um 23:07 Uhr entwendete ein 37-jähriger Kieler in einer Tankstelle in der Werftstraße Kraftfahrzeugzubehör im Wert von 63,00 Euro. Ein Kunde der Tankstelle, der gerade sein Fahrzeug betankte, beobachtete, wie der Täter die Gegenstände in seinen Rucksack steckte und sprach ihn an.

Der Täter flüchtete daraufhin über die Preetzer Straße in die Mühlenstraße. Der Zeuge, ein 21-jähriger Kieler, folgte dem Täter und informierte währenddessen die Polizei über den Polizeiruf 110 über den aktuellen Standort des Flüchtigen. Auf seiner Flucht drehte sich der Täter kurzzeitig in Richtung seines Verfolgers. Er forderte ihn auf, Abstand zu halten und erklärte ihm, ein Messer dabei zu haben. Durch Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers wurde der Beschuldigte schließlich widerstandslos in der Georg-Pfingsten-Straße festgenommen. Er führte kein Messer bei sich.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten des 4. Polizeireviers leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen den 37-Jährigen ein. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

