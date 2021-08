Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210827.1 Mönkeberg: Jugendliche entwenden PKW unter Betäubungsmitteleinfluss

Mönkeberg (ots)

Am Dienstagmittag meldete eine Mönkebergerin ihren Mercedes Citan bei der Polizeistation Heikendorf als gestohlen. Durch die Beamtinnen und Beamten aus Heikendorf konnte schnell ein Zusammenhang mit mehreren Jugendlichen hergestellt werden. Nach ersten Ermittlungen führten diese den PKW ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Um 11:41 Uhr teilte die 61-jährige Geschädigte aus Mönkeberg der Polizei mit, dass ihr Mercedes Citan aus ihrem Carport entwendet worden sei. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Heikendorf einen Zusammenhang mit einem kurz zuvor vermisst gemeldeten Jugendlichen her. Der 15-Jährige hatte am Vorabend, als er vermisst wurde, in einer WhatsApp-Gruppe damit geprahlt, ein Auto zu haben und damit umherzufahren. Er war allerdings, noch bevor das Verschwinden des Mercedes festgestellt worden war, wieder nach Hause zurückgekehrt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 15-Jährige aus Mönkeberg beim Zeitungen austragen einen günstigen Moment am Haus der Geschädigten genutzt hatte, um den Zweitschlüssel des PKW an sich zu nehmen. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben er und zwei weitere 14- und 16-jährige Jugendliche aus Laboe dann das Fahrzeug entwendet, um im Bereich Mönkeberg, Heikendorf und Laboe umherzufahren. Die Jugendlichen räumten darüber hinaus ein, vor und während der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Ihnen wurde zur Beweissicherung von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Das entwendete Fahrzeug konnte im Baumannkamp in Mönkeberg aufgefunden werden. Es weist einen frischen Unfallschaden auf, der während der Nutzung durch die drei Jugendlichen entstanden sein dürfte. Ein Jugendlicher räumte ein, dass er während der Fahrt einen lauten Knall beim Vorbeifahren an mehreren PKW im Bereich Kitzeberg gehört haben will. Derzeit ist den Beamtinnen und Beamten aus Heikendorf noch kein geschädigtes Fahrzeug bekannt. Personen, die einen frischen Unfallschaden an ihrem eigenen Fahrzeug feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei Heikendorf unter der Telefonnummer 0431 5601320 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Heikendorf ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und, weil nach derzeitigem Ermittlungsstand bei den Jugendlichen kein Enteignungswille bestand, wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges.

Björn Gustke

