Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190604.1 Bönebüttel: Mit 157 km/h bei erlaubten 70 km/h auf der B 430 unterwegs

Bönebüttel (ots)

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat am 03.06.2019, in der Zeit von 15:55 Uhr bis 20:05 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 430 in Bönebüttel, in Höhe Husberger Moor, durchgeführt. Den Bereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist, durchfuhren in dem Kontrollzeitraum 811 Fahrzeuge.

121 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Trauriger Spitzenreiter war ein ca. 20 bis 25-jähriger Fahrer, der die Kontrollstelle mit 157 km/h passierte.

Nach Abzug der Toleranz wird ihm eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 82 km/h vorgeworfen. Den Fahrer erwarten eine Geldbuße von 1200,- EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Matthias Felsch

