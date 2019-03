Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190327.2 Kiel: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Am Montag, den 25. März, nahmen Beamte des 3. Polizeireviers gegen 23:10 Uhr einen 25-jährigen Exhibitionisten vorläufig fest. Der Mann wird beschuldigt, eine 28-jährige Frau im Bereich des Mühlendamms verfolgt und obszön angesprochen zu haben. Dabei habe er an seinem Penis manipuliert. Die Frau lief daraufhin davon und fand Schutz in ihrer Wohnung. Sie tat das Richtige und rief sofort die Polizei an. Ihre Täterbeschreibung führte die Beamten zu dem Tatverdächtigen, der nach einer kurzen Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte.

Gegen ihn wird nun ermittelt.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Oliver Pohl, Polizeidirektion Kiel

