POL-MK: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Iserlohn-Letmathe (ots) - Am 07.09.2018, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Iserlohner den Autobahnzubringer der B 236 in Fahrtrichtung Untergrüner Straße. In Höhe der Einmündung Kirchstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah hierbei eine bevorrechtigte 45-jährige Fahrzeugführerin aus Nachrodt-Wiblingwerde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrzeugführerin schwer und der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Es entstand ca. 11000,- Euro Sachschaden."

