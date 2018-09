POL-MK: Einbruch in Vereinsheim - Zeitmessanlage entwendet

Menden (ots) - In der Nacht vom 05.09.2018 auf den 06.09.2018 drangen unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Bessemer Weg ein und entwendeten eine Zeitmessanlage. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder Fahrzeugen im Bereich des Bessemer Weges nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

