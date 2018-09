POL-MK: Täter bei Einbruchversuch durch Zeugen gestört

Lüdenscheid (ots) - Am 07.09.2018, um 00.31 Uhr, meldete ein Zeuge, dass offensichtlich zwei unbekannte Personen versuchen würden, in der Buckesfelder Straße in eine Schule einzudringen. Der Zeuge sprach die Personen an, die sich daraufhin fußläufig über das Schulgelände in nördlicher Richtung entfernten. Bei Eintreffen konnten die Beamten im rückwärtigen Bereich feststellen, dass die geflüchteten Täter versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt jedoch stand. Der Zeuge konnte die Täter wie folgt beschreiben :

- 2x männliche Person - Heranwachsend (ca. 16-18 Jahre alt) - Schmächtige Körperstatur - Bekleidet mit Kapuzenpullovern (1x hell, 1x dunkel)

Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid ( Tel.: 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell