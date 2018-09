POL-MK: Einbruchversuch in Werkstatt - Tür hielt stand

Iserlohn (ots) - Im Zeitraum vom 31.08.2018 bis zum 06.09.2018 versuchten unbekannte Täter in der Gerichtstraße die Hintertür einer dortigen Werkstatt aufzubrechen. Nach dem erfolglosen Versuch flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

