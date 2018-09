POL-MK: Unhold zeigt sich

Iserlohn (ots) - Am 06.09.2018, gegen 18.50 Uhr, zeigte sich eine männliche Person gegenüber zwei Fußgängerinnen auf dem Fußweg parallel zur Dortmunder Straße in einem Gebüsch in Scham verletzender Weise. Als die Fußgängerinnen sich von der Örtlichkeit entfernten, folgte der unbekannte Mann ihnen noch ein paar Meter und entfernte sich dann auf dem Fußweg in Richtung Gerlingser Weg. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben : ca. 40 Jahre alt ca. 1,80 m groß schlanker Körperbau graue Basecap (falsch herum aufgesetzt) graue Jeans grauer Pullover Sachdienliche Hinweise zu dem Schamverletzer nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell