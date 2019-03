Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190327.1 Preetz: Zeugen des Badeunfalls gesucht

Preetz (ots)

Am Dienstag, den 19. März, kam ein zehnjähriges Mädchen bei einem Badeunfall zu Schaden. Das Kind befindet sich noch in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und will sich ein Bild des Ablaufs machen. Dazu werden dringend Zeugen gesucht. Wer sich als Badegast zur Zeit des Unfalls zwischen 18:00 und 19:00 Uhr im Schwimmbad Preetz aufgehalten hat, meldet sich bitte bei der Kripo unter 04522-5005-201.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell