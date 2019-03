Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190326.2 Schwentinental: Vermutlich erneuter Steinwurf von einer Brücke über der B 76

Schwentinental (ots)

Am Donnerstag, den 21. März, wurde ein VW-Bus an der Frontscheibe beschädigt. Die Polizei vermutet einen Stein als Ursache. Die 61-jährige Fahrerin lenkte den Wagen nach dem Einschlag an den Fahrbahnrand und informierte die Polizei. Diese suchte das Gebiet ab. Details hierzu werden zum aktuellen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Die Frau war um 16.50 Uhr mit ca. 90 km/h auf dem Weg von Kiel aus in Richtung Schwentinental unterwegs, als sie einen lauten Knall hörte. Personen hatte sie auf der Brücke keine wahrgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese nimmt Hinweise unter 0431-160 3333 entgegen.

