POL-KI: 180709.2 Kiel: Festnahme eines Einbrechers

Kiel (ots) - Am 07. Juli nahm die Polizei gegen 03:30 Uhr den Beschuldigten eines Einbruchs in Kiel Mettenhof vorläufig fest.

Anrufer meldeten, dass sie eine Alarmanlage in der Nähe eines Supermarktes gehört und kurz darauf gesehen hätten, wie ein Mann schnell über den Skandinaviendamm in Richtung Heidenberger Teich geflüchtet sei. Die Polizeileitstelle entsandte sofort mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Die Polizisten stellten fest, dass zwei Fensterläden einer Imbissbude gegenüber vom Supermarkt aufgebrochen worden waren. Im Rahmen der Spurensuche entdeckten die Beamten Schuheindruckspuren im Nahbereich, die erfolgreich gesichert werden konnten. Bei der anschließenden Fahndung traf die Polizei auf den Beschuldigten, dessen Schuhprofil mit den Schuheindrücken am Tatort übereinstimmte, und nahm diesen vorläufig fest. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten das Stehlgut (Münzgeld und Pfandgut) und beschlagnahmten dieses. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

