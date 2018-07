POL-KI: 180709.1 Kiel: Anwohner überwältigen einen Pkw-Aufbrecher

Kiel (ots) - Am 07 Juli um 02:53 Uhr nahmen Polizisten einen Mann vorläufig fest, der zuvor einen Pkw aufgebrochen haben soll.

Ein aufmerksamer Anwohner meldete sich nachts bei der Polizei und teilte mit, dass gerade auf einem Hinterhof ein Pkw aufgebrochen werde. Die Polizeileitstelle entsandte sofort mehrere Streifenwagen zum Tatort. Eine Polizeibesatzung traf in Tatortnähe auf den vermeintlichen Täter, welcher, am Boden liegend, bereits vom Anrufer und seinem Vater festgehalten wurde. Der Anrufer und sein Vater hatten den Täter zuvor überwältigt und erfolgreich an der Flucht gehindert.

Der Täter, welcher der Polizei bereits bekannt war und zudem ein verbotenes Einhandmesser sowie Stehlgut mit sich führte, wurde im Anschluss in das Polizeigewahrsam verbracht.

Im weiteren Tagesverlauf erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei verbrachte den Täter im Anschluss in die JVA Neumünster.

