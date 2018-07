POL-KI: 180706.3 Kiel: Kripo sucht Zeugen nach Überfall auf Taxizentrale

Kiel (ots) - Am 5. Juli ließ kurz nach Mitternacht ein 29-jähriger Angestellter eines Taxiunternehmens einen unbekannten Mann in die Taxizentrale, nachdem dieser zuvor an der Außentür geklingelt hatte. Der maskierte Unbekannte bedrohte den Geschädigten mit einer Schusswaffe, fesselte ihn und erbeutete die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe sowie ein Laptop. Alle polizeilichen Maßnahmen wie Fahndung, Spurensicherung und Einsatz eines Diensthundes blieben ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: 180 cm groß, männlich, kräftig, dunkle Bekleidung.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die in Tatortnähe im Schlehenkamp auffällige Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich bei der Kripo unter 0431-160 3333 melden.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell