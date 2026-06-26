Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Gasaustritt aus einem Flüssiggastank

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Sonsbeck (ots)

Freitag, 26.06.2026, 15:56 Uhr, Einsatz 035/2026 - Aus einem Flüssiggastank strömte Gas aus. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und ein angrenzendes Gebäude auf gefährliche Gaskonzentrationen. Der Gastank wurde mit Wasser gekühlt.

Am Freitagnachmittag wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb mit dem Meldebild "CBRN3 Gasaustritt" zur Neerstraße gerufen. Die Anwohner dorten hatten an einem oberirdische Flüssiggastank ein zischendes Geräusch und Gasgeruch wahrgenommen.

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Bereich um den Gastank mit einem Gaswarngerät, ebenso wurden die Wohnungen im angrenzenden Gebäude kontrolliert. Hierbei wurde kein messbaren Gaskonzentrationen festgestellt. Sicherheitshalber wurden zwei Ventile in der Leitung vom Gastank ins Gebäude geschlossen.

Da der Verdacht bestand, dass sich aufgrund der extremen Sonneneinstrahlung am heutigen Tag ein erhöhter Druck in dem freistehenden Gastank aufgebaut hatte und eine Sicherheitseinrichtung diesen abbaute, wurde der Gastank mit einem C-Rohr mit Wasser gekühlt.

Nach diesen Maßnahmen war kein Gasaustritt mehr wahrnehmbar. Die Kühlung des Flüssiggastanks wird im Folgenden durch den Eigentümer eigenständig fortgesetzt. Für die Feuerwehr Sonsbeck, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort war, und die Polizei war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

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