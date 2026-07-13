Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand in Übergangswohnheim

Bild-Infos

Download

Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag, den 13.07.2026, wurde die Hauptamtliche Wache und die Abteilung Petershausen um 16:43 Uhr zunächst durch die automatische Brandmeldeanlage zu einem Übergangswohnheim in der Steinstraße alarmiert.

Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Im Gebäude war es im zweiten Obergeschoss zu einem Brandereignis gekommen. Aufgrund der Lage und einer Verrauchung des Flurbereichs wurde das Einsatzstichwort auf Brand 3 erhöht und weitere Kräfte der Abteilung Petershausen nachalarmiert.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Das Feuer wurde gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert.

Anschließend wurde der verrauchte Flur und die angrenzenden Zimmer mittels Überdruckbelüftung entraucht. Das weitere Gebäude wurde umfassend kontrolliert. Die Nachkontrolle verlief unauffällig, weitere Brand- oder Rauchausbreitungen konnten nicht festgestellt werden.

Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden.

Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu liegen bei der Polizei Konstanz.

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell