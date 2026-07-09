Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugenaufruf nach Brand eines PKW

St. Ingbert - Rohrbach (ots)

In der Nacht vom 09.07.2026 gegen 03:20 Uhr, kam es auf der L119 zwischen Rohrbach und Kirkel zum Brand eines Pkw.

Rund 200 Meter hinter der Ortsausfahrt Rohrbach in Fahrtrichtung Kirkel wurde unterhalb einer Autobahnbrücke ein in Vollbrand stehender Pkw festgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen BMW X5. Personen befanden sich weder im Fahrzeug noch im unmittelbaren Umfeld. Die L119 musste während der Einsatzmaßnahmen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bundesautobahn 6 im Bereich der Brücke überprüft. Der Verkehr auf der Autobahn war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug sowie Schäden an der Fahrbahnoberfläche und an der Unterseite der Autobahnbrücke. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandlegung konnten vor Ort zunächst nicht festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

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