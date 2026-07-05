Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

St. Ingbert (ots)

Am 04.07.2026 zwischen 22:45 Uhr und 23:05 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Kaiserstraße/Otto-Touissant-Straße in 66386 St. Ingbert ein Verkehrsunfall. Demnach touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen schwarzen Audi Q7 mit IGB-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der derzeit unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit. Die Sachschadenshöhe liegt im höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

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