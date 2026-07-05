Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung

St. Ingbert (ots)

Am Freitag den 03.07.2026 gegen kurz nach 20 Uhr bekam die Polizei in St. Ingbert eine Mitteilung, wonach ein grauer Mercedes mit IGB-Kreiskennzeichen die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rohrbach befuhr und dann über die Oststraße in die Reinhold-Becker-Straße abbog. Das Fahrzeug wurde in starken Schlangenlinien geführt und weiterhin wurde durch die Anruferin, welche sich unmittelbar hinter dem Fahrzeug befand, beobachtet, wie der Fahrzeugführer mehrmals über die Fahrbahnbegrenzung in den Gegenverkehr fuhr. Hier mussten mehrere Fahrzeuge ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Der alkoholisierte Fahrer konnte im Anschluss durch Polizeibeamte festgestellt werden und ein Ermittlungsverfahren wg. dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Alkoholgenuss wurde eingeleitet.

Die geschädigten Fahrzeugführer/-innen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

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