Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 01.07.2026 kam es gegen 09:50 Uhr in der Kirchengasse in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall. Eine 87jährige Fußgängerin ging mit ihrem Rollator auf dem Gehweg. Die Fahrerin eines schwarzen BMW rangierte ihren Pkw rückwärts und kam der Fußgängerin laut deren Angaben hierbei so nah, dass diese ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte die Fußgängerin und zog sich eine schwere Verletzung zu. Die Unfallverursacherin kümmerte sich zwar zunächst um die Verletzte, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Angaben zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten sich unter Tel.: 06894/1090 mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

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