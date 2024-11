Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 18.11.2024, zwischen 16:15 Uhr und 17:50 Uhr, kam es in der Blieskasteler Straße, in St. Ingbert, nahe der Hahnackerstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer des bislang unbekannten Kraftfahrzeuges kollidierte dort mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Mazda, einer Geschädigten aus Nohfelden. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden befindet sich im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

