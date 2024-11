Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zwei Verkehrsunfallfluchten-Zeugen gesucht

St. Ingbert (ots)

Im Laufe der Nacht vom 16.11. auf den 17.11. kam es im Dienstgebiet der Polizei St. Ingbert zu zwei Verkehrsunfallfluchten. In Oberwürzbach/Rittersmühle wurden in der Hauptstraße zwei Pkw beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. In der Buchenstraße in Rohrbach ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Ein in einer Einfahrt geparkter Skoda Fabia wurde durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Bisher wird davon ausgegangen, dass der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges den Skoda bei einem Wendemanöver touchierte. Der Unfallzeitpunkt kann in diesem Fall zwischen 16.11.24, 19:00 Uhr und 17.11.24, 00:30 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Ingbert.

