Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pedelec-Fahrer stürzt im alkoholisierten Zustand; Polizei sucht Zeugen

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitagmorgen, 28.07.2023, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer, am Beginn der Ensheimer Straße, in unmittelbarer Nähe des dortigen Verkehrskreises. Der 23-jährige Mann aus St. Ingbert fuhr dort mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung St. Ingbert-Mitte, entweder auf dem Fahrradschutzstreifen oder dem Gehweg. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Mann dort wohl und kam neben der Fahrbahn zum Erliegen. Er zog sich dabei eine Platzwunde an der Stirn zu. Zwei Zeuginnen und eine zufällig dort fahrende Streifenwagenbesatzung der Polizei St. Ingbert leisteten erste Hilfe und alarmierten zusätzlich einen Rettungswagen. Letztlich lehnte der Mann jedoch die Behandlung seiner Verletzung vehement ab und wurde, entgegen dem Rat der zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungskräfte, nicht ins Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nach der Untersuchung durch einen Arzt bei der Polizei St. Ingbert, wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Dienstelle nach Hause entlassen. Sein Pedelec musste sichergestellt werden, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die Einsheimer Straße war zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert. Sollte es Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere des Sturzgeschehens, geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

