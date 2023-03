POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Gersheim

Homburg (ots) - Am 07.03.2023, gegen 14:10 Uhr, wurde ein 6-jähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg von der Grundschule in der Blieskasteler Straße in Homburg Beeden, in Höhe eines dortigen Feinkostladens, von einem unbekannten Mann, ausschließlich mittels Handbewegung, zum Einsteigen in ein Fahrzeug aufgefordert. Nachdem das Kind dies ablehnte, habe der Mann mit den Schultern gezuckt und sei wortlos mit einem weißen ...

