Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermeintlicher Kinderansprecher im Homburg Beeden

Homburg (ots)

Am 07.03.2023, gegen 14:10 Uhr, wurde ein 6-jähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg von der Grundschule in der Blieskasteler Straße in Homburg Beeden, in Höhe eines dortigen Feinkostladens, von einem unbekannten Mann, ausschließlich mittels Handbewegung, zum Einsteigen in ein Fahrzeug aufgefordert. Nachdem das Kind dies ablehnte, habe der Mann mit den Schultern gezuckt und sei wortlos mit einem weißen Lieferwagen weggefahren. Zu einer konkreten Ansprache des Kindes kam es nicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare, ca. 180 cm groß. Bei dem mitgeführten Fahrzeug soll es sich um einen "schneeweißen" Lieferwagen ohne Fenster im Bereich des Laderaums handeln.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell