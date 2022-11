Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Firmengebäude in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Zwischen Sonntag, den 13.11.2022, 18:30 Uhr und Montag, den 14.11.2022, 07:25 Uhr, kam es in der Heinrich-Hertz-Allee, in St. Ingbert, zu einer Sachbeschädigung an einem Firmengebäude, hierbei wurde ein Fenster im Erdgeschoss, sowie ein Fenster im 1. OG mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

