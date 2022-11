Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 12.11.2022, ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Straße "Am Mühlwald"/"Von-der-Leyen-Straße" in St. Ingbert in dem dortigen Wendehammer eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug das dortige geparkte Wohnmobil der 42-jährigen Geschädigten aus St. Ingbert. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich um eine silberne E-Klasse mit IGB-Kreiskennzeichen. Der Fahrer konnte von einer Zeugin wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, dunkle Haare und südländischer Typ.

Am Tatort konnten Fahrzeugteile des Verursachers sichergestellt werden.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Vorfall oder eine verdächtige Person beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

