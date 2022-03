Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Modeartikel und Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (08.03.), zwischen 19:00 Uhr und 23:40 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Milchbornsberg in Bensberg eingebrochen.

Auf bislang unbekanntem Weg haben sich die Täter unerlaubt Zugang zur Wohnung verschafft und diverse Schränke durchsucht. Möglicherweise nutzten sie dafür eine unverschlossene Wohnungstür, die sie ohne sichtbaren Schaden aufgebrochen haben.

Sie erbeuteten ein Paar hochwertige Schuhe, eine hochwertige Handtasche sowie Ohrringe mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Der Erkennungsdienst wurde verständigt, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, möge sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell