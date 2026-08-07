POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Kris Recktenwald aus Homburg
Homburg (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem Kris Recktenwald (siehe Pressemitteilung vom 07.08.2026 der PI Homburg) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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