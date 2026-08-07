POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Kris Recktenwald aus Homburg

Homburg (ots) - Am 04.08.2026 kam es in der Zeit zwischen 11:30 bis 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz zwischen der Kaiserstraße und der Uhlandstraße (Hinter dem Peek & Cloppenburg) in 66424 Homburg. Ein schwarzer VW mit Kreiskennzeichen "KUS" parkte auf dem o.g. Parkplatz. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten VW beim ...

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