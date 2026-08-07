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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Kris Recktenwald aus Homburg

Homburg (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem Kris Recktenwald (siehe Pressemitteilung vom 07.08.2026 der PI Homburg) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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