Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kontrollstelle in der Salinenstraße mit diversen Verkehrsverstößen

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026 wird im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Salinenstraße in Bad Kreuznach eine stationäre Kontrollstelle errichtet. Hierbei wurde der Straßenverkehr der Salinenstraße sowohl in Fahrtrichtung Innenstadt, als auch stadtauswärts hinsichtlich der Verkehrssicherheit überwacht.

Binnen kurzer Zeit können diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Die Fahrzeugführer wurden entsprechend einer Verkehrskontrolle unterzogen und hinsichtlich der Verkehrsverstöße sensibilisiert. Insgesamt konnten bei 13 Verkehrsteilnehmenden festgestellt werden, dass der erforderliche Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Bei 2 Fahrzeugen war ein Verstoß gegen die ordnungsmäßige Ladungssicherung festzustellen. Insgesamt 5 Personen führten ihr Fahrzeug und nutzen währenddessen ihr Mobiltelefon.

Im Rahmen der Kontrolle eines Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass mehrere nicht zulässige Anbauteile montiert waren. Die Zubehörteile wurden im Internet gekauft und haben keinen Zulässigkeitsnachweis. Da der ordnungsgemäße Zustand des Fahrzeuges nicht mehr gegeben war und hierdurch eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden kann, endete die Verkehrskontrolle mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis des entsprechenden Fahrzeuges.

Darüber hinaus wurde ein E-Scooter kontrolliert, an welchem noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Eine gültige Versicherung bestand nicht. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Die Polizei weist aufgrund der Vielzahl an festgestellten Verstößen ausdrücklich auf die bestehende Gurtpflicht für alle Fahrzeuginsassen hin.

