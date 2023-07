Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg-Reiskirchen (ots)

In der Nacht zum 21.07.2023 kam es in der Fugelstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde am PKW der Geschädigten, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt stand, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Täter ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

