Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Bierbach

Blieskastel-Bierbach (ots)

Am Samstag, den 22.07.2023 ereignete sich im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Straße "Zur Pirminiusschule" in Blieskastel-Bierbach ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der PKW des Geschädigten, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war, durch einen unbekannten Verursacher, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

