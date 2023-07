POL-HOM: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Blieskastel OT Niederwürzbach

Homburg (ots) - Am 30.06.2023, gegen 13:00 Uhr, beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Einparken einen auf dem Gelände der Uniklinik Homburg, in der Zufahrtsstraße zum Gebäude 90 geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin hatte an dem beschädigten PKW (vermutlich Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite) eine Nachricht mit ihrer telefonischen Erreichbarkeit hinterlassen. Die Verursacherin wurde schließlich ...

mehr