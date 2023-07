Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfall am UKS Homburg: Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Homburg (ots)

Am 30.06.2023, gegen 13:00 Uhr, beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Einparken einen auf dem Gelände der Uniklinik Homburg, in der Zufahrtsstraße zum Gebäude 90 geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin hatte an dem beschädigten PKW (vermutlich Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite) eine Nachricht mit ihrer telefonischen Erreichbarkeit hinterlassen. Die Verursacherin wurde schließlich am 03.07.2023 bei hiesiger Dienststelle vorstellig, da sich in der Zwischenzeit kein Geschädigter bei ihr gemeldet hatte.

Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen PKW mit Kaisers-lauterer Kreiskennzeichen (KL) gehandelt haben. Weiter Hinweise zu dem PKW liegen nicht vor. Der Fahrer des beschädigten Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841 1060) in Verbindung zu setzen.

