Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 31.05.2023, um 22:45 Uhr, kam es in 66386 St. Ingbert, Akazienweg, Höhe Hausnummer 2-8 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem unbekannten Fahrzeug mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta in der Farbe Hellblau. Hierdurch entstand an dem Ford ein erheblicher Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell