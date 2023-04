Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch 26.04.2023, im Zeitraum von 10:59 Uhr bis 11:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor dem Gebäude 60 der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken in/aus eine Parklücke einen blauen VW Golf Plus mit MZG-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. An vorgenanntem VW Golf Plus entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

