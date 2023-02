POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Homburg (ots) - Am Abend des 20.02.2023 kam es, im Tatzeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:10 Uhr, zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrads der Marke Piaggio in der Farbe schwarz mit einem roten Aufkleber an der Seite. Das Kleinkraftrad war zu diesem Zeitpunkt in der Kirchenstraße vor einem dortigen Schuhgeschäft am Fahrbahnrand abgestellt. An dem Kleinkraftrad war zudem ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches ebenfalls entwendet wurde. Zeugen, die ...

