Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Renault Master entwendet - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13.05.2022) ist es in der Segeberger Chaussee in Norderstedt in Höhe der Parallelstraße zum Diebstahl eines Renault Masters gekommen.

Unbekannte entwendeten den nicht zugelassenen weißen Transporter zwischen 17:30 und 07:40 Uhr vom Gelände einer Reifenhandlung, nachdem sie gewaltsam ein Tor zum Grundstück geöffnet hatten.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

