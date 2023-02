Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person auf der BAB 6 bei 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023 gegen 02:00 Uhr, ereignete sich auf der der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ca. ein Kilometer vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen ein Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person. Hierbei befuhr der 42-jährige Fahrer eines weißen Lastkraftwagens bzw. Transporters mit tschechischem Kennzeichen die BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Der 22-jährige Fahrer eines schwarzen Hyundai mit Zweibrücker Kreiskennzeichen fuhr hinter dem LKW. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der PKW-Fahrer auf den Lastkraftwagen auf, sodass beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Der PKW kollidierte rechtsseitig mit den Schutzplanken, drehte und überschlug sich und kam auf dem Fahrzeug-dach auf dem rechten Standstreifen zum Liegen. Der LKW durchbrach rechtsseitig die Schutzplanken und kam abseits der Autobahn im Grünstreifen in Unfallendstellung. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (Totalschaden). Der Fahrer des PKWs war im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und mit dem RTW schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des LKWs wurde leicht verletzt mit dem RTW in ein anderes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache mit einem Gutachter dauern noch an. Für die Unfallursachenermittlung sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die BAB 6 voraussichtlich noch bis 12:00 Uhr gesperrt.

