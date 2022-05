Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 3-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots)

Gera: Nachdem aus der Straße Am Weißen Berg gegen 17.55 Uhr ein Unfall mit einem verletzten Kleinkind gemeldet wurde, kamen Polizei und Rettungsdienst am frühen Dienstagabend (24.05.2022) zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (71) eines Pkw Audi den Unfallort stadteinwärts. Auf der Höhe einer Grundstückszufahrt kollidierte er in der Folge mit dem Kind, das schwer verletzt wurde und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Lebensgefahr für das Kind besteht aktuell nicht. Wie es zu der Kollision kam, ist unter anderem Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (JMV)

